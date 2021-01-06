Tödliche Schwestern
Folge vom 06.01.2021: Die Tyburski-Schwestern
44 Min.Folge vom 06.01.2021Ab 12
Die Tyburski-Schwestern waren schon immer völlig unterschiedlich. Hannah, das liebe, fleißige Mädchen, Rachele, ein Freigeist mit künstlerischer Begabung und Schulabbrecherin. Das Einzige, was die Mädchen gemeinsam haben, ist ihre herrische Mutter Janet. Die hatte Hannah ihrer Schwester immer vorgezogen. Doch als Rachel schwanger wird und das Kind ohne Vater aufziehen muss, wendet sich das Blatt - Mama nimmt sie wieder mit offenen Armen im Haus auf. Aber es dauert nicht lange, bis erneut die Fetzen fliegen und die Emotionen ausufern - bis ein Mitglied der Familie ermordet aufgefunden wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.