Tödliche Schwestern
Folge vom 03.03.2021: Mord unter der Dusche
44 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 12
Eve und Tina aus Illinois hatten schon immer ein inniges Verhältnis. Die ältere Schwester Eve kümmerte sich fast wie eine Mutter um Tina und holte sie zu sich, als sie ihr problematisches Elternhaus verließ. Wenig später lernt Eve Tim kennen und wird von ihm schwanger. Die beiden sind sehr verliebt, doch als das Kind auf der Welt ist, will Tim lieber auf Partys gehen, als Windeln wechseln. Kleine Probleme werden zu großen, als Tim eine Affäre beginnt. Während Eve versucht, ihre Familie zu retten, ist Tim nicht bereit, seine Beziehung zu Kollegin Karen aufzugeben - bis es eines Tages zum tödlichen Eklat kommt.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.