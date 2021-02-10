Tödliche Schwestern
Folge vom 10.02.2021: Schwestermord am Vatertag
45 Min.Folge vom 10.02.2021Ab 12
Die Cook-Schwestern Linda und Janece aus Wilton Manors, Florida, hatten beide ein bewegtes Leben voller Schwierigkeiten. Janece hat seit ihrer ersten Scheidung psychische Probleme, die nach der zweiten schlimmer werden und sie schließlich in die Arbeitslosigkeit und dann Obdachlosigkeit treiben. Linda war ein Problemkind, wird dann ungewollt schwanger und heiratet später einen Mann, der wegen Drogenhandel ins Gefängnis kommt. Die Schwestern ziehen letztendlich in ihr Elternhaus zurück, wo Janece erst ihren Vater, dann die Mutter tyrannisiert - bis es zu einem kaltblütigen Mord kommt.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.