Tödliche Schwestern
Folge vom 13.01.2021: Teenager und Waffen
45 Min.Folge vom 13.01.2021Ab 12
Troyce und Mike Sneary aus Pensacola, Florida, sind gutherzige Menschen und adoptieren zu ihren eigenen Kindern zwei Mädchen, die aus schwierigen Verhältnissen stammen. Elena leidet unter einem Fetalen Alkoholsyndrom und beide waren durch traumatische Erlebnisse starkem emotionalen Stress ausgesetzt. Doch Wildfang Elena und die schüchterne Christina verstehen sich blendend und hängen zusammen wie die Kletten - bis in der Mittelschule verschiedene Probleme aufkommen, und aus den Schwestern Rivalinnen werden. Neid und Eifersucht sind schließlich so extrem, dass ein grauenvoller Mord geschieht.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.