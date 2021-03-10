Tödliche Schwestern
Folge vom 10.03.2021: Voller Verzweiflung
44 Min.Folge vom 10.03.2021Ab 12
Nachdem Lonnies zwei Söhne bei einem tragischen Unfall ertrinken, bricht alles zusammen: Lonnies Schwester Theresa gibt seiner Frau Betty Jo die Schuld am Tod ihrer Neffen, da sie angeblich nicht aufgepasst hat. Lonnies Ehe wird geschieden, und auch seine Schwester Theresa trennt sich von ihrem Mann. Jahre später versöhnen sich die Paare wieder, und auch Betty Jo und Theresa werden wieder Freundinnen - bis es eines Nachts zu einem mysteriösen Unfall kommt: Theresa wird von einem Auto überfahren und stirbt. Lonnie und Theresas Mann kommen mit leichten Verletzungen davon. Am Steuer des Wagens saß Betty Jo.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.