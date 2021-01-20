Tödliche Schwestern
Folge vom 20.01.2021: Tödlicher Aberglaube
45 Min.Folge vom 20.01.2021Ab 12
Charity scheint die perfekte Tochter und Schwester zu sein - sie ist ein beliebter Cheerleader, hat sehr gute Noten, viele Freunde und neben der High-School bereits einen gut bezahlten Job. Doch Charity hat auch ein dunkles Geheimnis: Ihre Mutter Vivian sowie ihre Schwestern Serena und Elizabeth praktizieren schwarze Magie und haben über ihr Hexenbrett angeblich herausgefunden, dass ihre scheinbar so perfekte Charity in Wirklichkeit von einem Dämon besessen ist. Und sie beschließen gemeinsam, dass es nur einen Weg gibt, die gequälte Seele ihrer Schwester zu befreien: durch Exorzismus.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.