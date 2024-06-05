Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2024Folge 2vom 05.06.2024
Folge 2: Curry & Kung Fu - Außergewöhnliches aus Asien

46 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Kinder, die Nudeln durch die Luft wirbeln und ein 550 Jahre alter XXL-Kochtopf, in dem nur ein einziges Gericht gekocht wird - so etwas gibt es nur in Asien. Das sind die ungewöhnlichsten Geschichten rund um das Thema Essen - aus China, Südkorea, Japan, Indien, Thailand und von den Philippinen. Auch mit dabei: Torten aus Salat, schmelzende Nudeln und ein süßes Eis mit fischigem Topping.

