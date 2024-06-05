Curry & Kung Fu - Außergewöhnliches aus AsienJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 2: Curry & Kung Fu - Außergewöhnliches aus Asien
46 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Kinder, die Nudeln durch die Luft wirbeln und ein 550 Jahre alter XXL-Kochtopf, in dem nur ein einziges Gericht gekocht wird - so etwas gibt es nur in Asien. Das sind die ungewöhnlichsten Geschichten rund um das Thema Essen - aus China, Südkorea, Japan, Indien, Thailand und von den Philippinen. Auch mit dabei: Torten aus Salat, schmelzende Nudeln und ein süßes Eis mit fischigem Topping.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Pflug, Claudius