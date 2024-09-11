TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 6: Backen mal anders
44 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12
Top Ten wagt den Blick über den Kuchenrand, frei nach dem Motto - Hauptsache anders, Hauptsache lecker. Von optischen Täuschungen zum Anbeißen bis zu quietsch-bunten Zuckerbomben - diese außergewöhnlichen Backideen sorgen für reichlich frischen Wind auf dem Tortenteller. Was hat eine Wassermelone mit einem Toastbrot gemeinsam? Und wieso ist Speck im Schoko-Kuchen eine geniale Idee?
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Pflug, Claudius