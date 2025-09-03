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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Das Auge isst mit - Die köstlichsten Kunstwerke

SAT.1Folge vom 03.09.2025
Das Auge isst mit - Die köstlichsten Kunstwerke

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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 03.09.2025: Das Auge isst mit - Die köstlichsten Kunstwerke

45 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12

Im heutigen Geschmackscountdown dreht sich alles um köstlichste Kunstwerke, die nicht nur gut schmecken, sondern auch gut aussehen. Küchenkünstler rund um den Globus zaubern Lollis in Form von filigran gearbeiteten Glasskulpturen oder Blumen-Eiscreme. Eine Japanerin schmiert sich mit viel Liebe zum Detail Porträts und andere Bilder auf ihre Toastbrote. Und in Mailand kommt Sushi in Form von Turnschuhen auf den Teller.

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