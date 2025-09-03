Das Auge isst mit - Die köstlichsten KunstwerkeJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 03.09.2025: Das Auge isst mit - Die köstlichsten Kunstwerke
45 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12
Im heutigen Geschmackscountdown dreht sich alles um köstlichste Kunstwerke, die nicht nur gut schmecken, sondern auch gut aussehen. Küchenkünstler rund um den Globus zaubern Lollis in Form von filigran gearbeiteten Glasskulpturen oder Blumen-Eiscreme. Eine Japanerin schmiert sich mit viel Liebe zum Detail Porträts und andere Bilder auf ihre Toastbrote. Und in Mailand kommt Sushi in Form von Turnschuhen auf den Teller.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1 & © Season 2-3: Sat.1