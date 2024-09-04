Backhits ohne Grenzen: Europas OfenklassikerJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 04.09.2024: Backhits ohne Grenzen: Europas Ofenklassiker
45 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12
Im heutigen Geschmackscountdown gibt es alles vom heiß geliebten Dauerbrenner-Gebäck bis hin zu gewagten Neuinterpretationen: eine schwedische Riesenzimtschnecke, ein bayrischer Weißwurst-Hotdog oder ganz klassisch ein französisches Macaron. Bei diesen leckeren europäischen Ofenklassikern ist für jeden Gaumen etwas dabei.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1 & © Season 2-3: Sat.1