Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Backhits ohne Grenzen: Europas Ofenklassiker

SAT.1Folge vom 04.09.2024
Backhits ohne Grenzen: Europas Ofenklassiker

Backhits ohne Grenzen: Europas OfenklassikerJetzt kostenlos streamen

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 04.09.2024: Backhits ohne Grenzen: Europas Ofenklassiker

45 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12

Im heutigen Geschmackscountdown gibt es alles vom heiß geliebten Dauerbrenner-Gebäck bis hin zu gewagten Neuinterpretationen: eine schwedische Riesenzimtschnecke, ein bayrischer Weißwurst-Hotdog oder ganz klassisch ein französisches Macaron. Bei diesen leckeren europäischen Ofenklassikern ist für jeden Gaumen etwas dabei.

Alle verfügbaren Folgen