Augenschmaus der Extraklasse: Phänomenale BackkunstJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 7: Augenschmaus der Extraklasse: Phänomenale Backkunst
46 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 12
Gebackene Kreationen können nicht nur durch ihren Geschmack, sondern auch durch ihre Optik und Form sowie den genialen Einfallsreichtum ihrer Schöpfer beeindrucken: von einer Schokokugel im XXL-Format bis hin zu Kuchen, der gar nicht wie Kuchen aussieht, sondern die Gestalt eines Alltagsgegenstandes hat. Diese Leckerbissen erfreuen nicht nur den Gaumen, sondern auch das Auge.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Pflug, Claudius