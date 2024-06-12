An den Grill, fertig, los!Jetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 3: An den Grill, fertig, los!
46 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12
Der Sommer kommt - und damit auch die liebste Zeit der BBQ-Fans. Denn jetzt heißt es wieder: An den Grill, fertig, los! Diesmal kommt noch viel mehr auf den heißen Rost als Steaks und Würstchen. Neben original amerikanischem BBQ wird unter anderem schwarzes Hühnchen aus Jamaika und hängender Fisch aus Finnland serviert. Was hat es mit dem Ursprung des BBQ in Mexiko auf sich und welche süßen Leckereien kann man im Dutch Oven zubereiten?
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Pflug, Claudius