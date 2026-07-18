Traumhaus am See
Folge vom 18.07.2026: Das Familienprojekt
45 Min.Folge vom 18.07.2026
Nach Jahren fern der Heimat kehrt ein Erstkäufer nach Nordost-Ohio zurück, um wieder näher bei seiner Familie zu sein. Sein Ziel ist ein bezahlbares Haus am Wasser, das er Schritt für Schritt in ein dauerhaftes Zuhause verwandeln kann. Mit viel Eigenleistung und einer klaren Vision sucht er nach einer Immobilie mit Potenzial, die sich zu einem persönlichen Rückzugsort am See entwickeln lässt.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.