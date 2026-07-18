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Traumhaus am See

Das Familienprojekt

HGTVFolge vom 18.07.2026
Das Familienprojekt

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Traumhaus am See

Folge vom 18.07.2026: Das Familienprojekt

45 Min.Folge vom 18.07.2026

Nach Jahren fern der Heimat kehrt ein Erstkäufer nach Nordost-Ohio zurück, um wieder näher bei seiner Familie zu sein. Sein Ziel ist ein bezahlbares Haus am Wasser, das er Schritt für Schritt in ein dauerhaftes Zuhause verwandeln kann. Mit viel Eigenleistung und einer klaren Vision sucht er nach einer Immobilie mit Potenzial, die sich zu einem persönlichen Rückzugsort am See entwickeln lässt.

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