HGTVFolge vom 26.07.2025
22 Min.Folge vom 26.07.2025

Jobwechsel sei Dank zieht eine junge Familie von der Großstadt Atlanta nach Pensacola Beach, Florida. Die Sonne, das Meer und ein neues Kapitel warten – jetzt fehlt nur noch das passende Zuhause. Gesucht wird ein gemütliches Haus am Wasser, das sich wie ein echter Neuanfang für die Eltern und ihre kleine Tochter anfühlt.

