Traumhaus am Strand gesucht

Umzug nach Kill Devil Hills

HGTV Folge vom 02.08.2025
22 Min. Folge vom 02.08.2025

Die frische Meeresluft, sanfte Dünen und ein Neuanfang: Eine Meeresbiologin zieht für ihren neuen Job an die Küste von North Carolina – und hofft, auf den Outer Banks ein Haus zu finden, das nicht nur ihr Rückzugsort wird, sondern auch Platz bietet für ihren Verlobten und dessen Kinder, wenn sie zu Besuch kommen.

