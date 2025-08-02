Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 02.08.2025: Umzug nach Kill Devil Hills
22 Min.Folge vom 02.08.2025
Die frische Meeresluft, sanfte Dünen und ein Neuanfang: Eine Meeresbiologin zieht für ihren neuen Job an die Küste von North Carolina – und hofft, auf den Outer Banks ein Haus zu finden, das nicht nur ihr Rückzugsort wird, sondern auch Platz bietet für ihren Verlobten und dessen Kinder, wenn sie zu Besuch kommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.