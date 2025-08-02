Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Strand gesucht

Eben noch Mieter, jetzt Eigentümer

HGTVFolge vom 02.08.2025
Eben noch Mieter, jetzt Eigentümer

Eben noch Mieter, jetzt EigentümerJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 02.08.2025: Eben noch Mieter, jetzt Eigentümer

21 Min.Folge vom 02.08.2025

Raus aus der Großstadt, rein ins Strandleben: Ein Paar hat Philadelphia hinter sich gelassen und fühlt sich im sonnigen Myrtle Beach bereits heimisch. Jetzt möchten sie sesshaft werden – und suchen eine Eigentumswohnung, von der aus sie in wenigen Schritten am Meer sind.

Alle verfügbaren Folgen