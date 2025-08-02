Eben noch Mieter, jetzt EigentümerJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 02.08.2025: Eben noch Mieter, jetzt Eigentümer
21 Min.Folge vom 02.08.2025
Raus aus der Großstadt, rein ins Strandleben: Ein Paar hat Philadelphia hinter sich gelassen und fühlt sich im sonnigen Myrtle Beach bereits heimisch. Jetzt möchten sie sesshaft werden – und suchen eine Eigentumswohnung, von der aus sie in wenigen Schritten am Meer sind.
