Traumhaus am Strand gesucht

Mama wird’s schon richten

HGTV Folge vom 26.07.2025
Mama wird’s schon richten

Mama wird’s schon richtenJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 26.07.2025: Mama wird’s schon richten

22 Min.Folge vom 26.07.2025

Maklerin Melissa weiß ganz genau, worauf es bei der Immobiliensuche ankommt – schließlich hilft sie seit Jahren anderen Menschen dabei, das perfekte Zuhause zu finden. Doch diesmal geht es um sie ganz persönlich: Mit ihrer Familie möchte sie sich in Crystal Beach niederlassen. Doch auch für Profis ist die Suche nach dem eigenen Traumhaus manchmal ein kleines Abenteuer.

