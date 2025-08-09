Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

Haus mit Schiffsanleger

HGTVFolge vom 09.08.2025
Haus mit Schiffsanleger

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 09.08.2025: Haus mit Schiffsanleger

20 Min.Folge vom 09.08.2025

Jeremy und Jennifer möchten ihre Sommerwochenenden künftig an der Küste der Delaware Bay verbringen. Während sie sich schnell auf den perfekten Ort einigen können, sorgen unterschiedliche Vorstellungen über die Grundstücksgröße für Diskussionen. Eins steht jedoch fest: Ein eigener Schiffsanleger ist für beide unverzichtbar, um das maritime Leben in vollen Zügen genießen zu können.

