HGTVFolge vom 09.08.2025
Traumhaus am Strand gesucht

In der gemütlichen Strandgemeinde Matagorda in Texas möchte ein Ehepaar seinen Traum vom Leben am Meer verwirklichen. Sie sehnen sich nach einem Haus mit direktem Blick auf den Golf von Mexiko, um jeden Tag mit dem Rauschen der Wellen aufzuwachen und den weiten Horizont vor Augen zu haben.

