Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 06.09.2025: Echte Freunde
22 Min.Folge vom 06.09.2025
Zwei Kalifornier konnten nicht glauben, dass ihre engsten Freunde an die Ostküste zogen – bis sie sie in Pleasure Island, North Carolina, besuchten. Dort fanden sie nicht nur Erholung, sondern auch ein Stück neues Zuhause. Jetzt wollen sie sich selbst ein Stück vom Küstenglück sichern und in die Nähe ihrer Freunde ziehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.