Traumhaus am Strand gesucht

Wasserspiele in South Carolina

HGTV Folge vom 23.08.2025
Folge vom 23.08.2025: Wasserspiele in South Carolina

22 Min.

Ein Feuerwehrmann erfüllt sich gemeinsam mit seiner kleinen Tochter einen Herzenswunsch: eine Ferienwohnung in Myrtle Beach. Der neue Rückzugsort soll hundefreundlich sein, über einen Pool verfügen und genug Abwechslung für Vater, Tochter und Dalmatiner bieten.

