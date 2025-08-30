Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 30.08.2025

Ein Ehepaar, das beruflich oft umgezogen ist, möchte nun sesshaft werden – zumindest im Urlaub. Sie suchen in Cape Charles, Virginia, ein eigenes Strandhaus, um dort mit ihrer Familie zur Ruhe zu kommen. Für sie bedeutet dieses Haus nicht nur Erholung, sondern auch eine Rückkehr zu ihren Wurzeln.

