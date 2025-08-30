Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Strand gesucht

Neues Haus, neue Erinnerungen

HGTVFolge vom 30.08.2025
Neues Haus, neue Erinnerungen

Neues Haus, neue ErinnerungenJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 30.08.2025: Neues Haus, neue Erinnerungen

22 Min.Folge vom 30.08.2025

Ein Paar verbindet viele Kindheitserinnerungen mit der Südküste von Maine – und will nun die nächste Generation daran teilhaben lassen. Anstatt weiterhin auf Vermietungen angewiesen zu sein, suchen sie ein Haus, das ihnen gehört und das zu einem festen Bestandteil ihres Sommers wird.

Alle verfügbaren Folgen