Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 23.08.2025: Ein Familienhaus am Golf
22 Min.Folge vom 23.08.2025
Die weiten Strände, das milde Klima und das Freizeitangebot rund ums Jahr machen Gulf Shores, Alabama, zum perfekten Rückzugsort für eine fünfköpfige Familie. Nach zwei Jahren in gemieteten Ferienhäusern suchen sie nun ein dauerhaftes Zuhause am Wasser, das wirklich ihnen gehört. Die Lage: kinderfreundlich, nah am Meer und voller Möglichkeiten.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.