Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 23.08.2025: Der unschlagbare Blick
21 Min.Folge vom 23.08.2025
Eine Mutter aus Indiana glaubt an die Kraft von Vision Boards – und nun steht ihr letzter Traum ganz oben: ein eigenes Strandhaus. Gemeinsam mit ihrer Familie sucht sie in Panama City Beach nach einem Rückzugsort, der nicht nur Meerblick bietet, sondern sich auch wie ein zweites Zuhause anfühlt.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.