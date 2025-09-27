Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 27.09.2025
Folge vom 27.09.2025: Eine Familientradition lebt weiter

22 Min.Folge vom 27.09.2025

Ein Geschichtslehrer mit familiären Wurzeln in Cape Charles, Virginia, möchte gemeinsam mit seiner Frau ein Stück Vergangenheit neu beleben. Die charmante Kleinstadt am Wasser hat es ihnen angetan, und sie hoffen, ein Familienhaus zu finden, das diese besondere Tradition fortführt. Ihr Ziel: Ein Zuhause, das Geschichte, Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet.

