HGTVFolge vom 20.09.2025
22 Min.Folge vom 20.09.2025

Nach einem arbeitsreichen Leben in Manhattan will sich eine gebürtige Long Islanderin endlich ihren lang ersehnten Wunsch erfüllen: ein eigenes Zuhause in den Hamptons. In Hampton Bays hofft sie auf ein charmantes, aber erschwingliches Strandhaus – fernab der schillernden Preise der Region. An ihrer Seite ist ihre beste Freundin, die sie bei der Suche unterstützt und ein wachsames Auge auf Budget und Lage hat.

