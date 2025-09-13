Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Strand gesucht

Paradiesisches Texas

HGTVFolge vom 13.09.2025
Paradiesisches Texas

Paradiesisches TexasJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 13.09.2025: Paradiesisches Texas

21 Min.Folge vom 13.09.2025

Die Strände von Galveston sind für eine fünfköpfige Familie längst ein Lieblingsort geworden. Nach einem inspirierenden Besuch im Ferienhaus eines Freundes reift der Entschluss: Hier wollen sie sesshaft werden. Doch während sie unterschiedliche Vorstellungen vom Budget haben, ist klar, dass sie gemeinsam Kompromisse finden müssen. Ihr Ziel ist ein Ort, der das Zeug zum neuen Familienmittelpunkt hat.

Alle verfügbaren Folgen