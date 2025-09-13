Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

HGTVFolge vom 13.09.2025
22 Min.Folge vom 13.09.2025

Jahrelang haben sie verschiedene Eilande der Karibik erkundet – doch Ambergris Caye in Belize hat ihr Herz erobert. Nun steht für das Paar fest: Sie wollen ein Familienrefugium auf der Insel kaufen. Die Herausforderung liegt vor allem im Budget, denn beide haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was ihr Traumhaus kosten darf. Trotzdem hoffen sie, den perfekten Kompromiss zu finden.

