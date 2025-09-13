Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 13.09.2025
Folge vom 13.09.2025: Haus oder Grundstück?

21 Min.

Nach Jahren im Dienst und fernab von Zuhause zieht es einen Militärveteranen und seine Frau zurück zu ihren Wurzeln. Sie wollen in Port St. Joe, Florida, sesshaft werden – am liebsten in einem Haus direkt am Wasser. Doch die Frage stellt sich: Kaufen sie ein fertiges Zuhause oder wagen sie den Schritt und bauen neu? Die Entscheidung ist nicht leicht, denn sie wünschen sich ein Refugium, das sich wirklich wie Zuhause anfühlt.

