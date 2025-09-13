Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 13.09.2025: Karibik pur
22 Min.Folge vom 13.09.2025
Einst konnten sie sich keine Flitterwochen auf den Cayman-Inseln leisten – heute sind sie bereit für ein neues Kapitel am Meer. Ein Ehepaar hat über Jahre hinweg gespart, um sich ihren gemeinsamen Traum zu erfüllen: ein eigenes Haus am Strand ihres Lieblingsortes. Die Insel hat sie mit ihrem türkisblauen Wasser und der entspannten Lebensart verzaubert. Jetzt wollen sie dort nicht nur Urlaub machen, sondern richtig ankommen und Wurzeln schlagen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.