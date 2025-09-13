Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Strand gesucht

Karibik pur

HGTVFolge vom 13.09.2025
Karibik pur

Karibik purJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 13.09.2025: Karibik pur

22 Min.Folge vom 13.09.2025

Einst konnten sie sich keine Flitterwochen auf den Cayman-Inseln leisten – heute sind sie bereit für ein neues Kapitel am Meer. Ein Ehepaar hat über Jahre hinweg gespart, um sich ihren gemeinsamen Traum zu erfüllen: ein eigenes Haus am Strand ihres Lieblingsortes. Die Insel hat sie mit ihrem türkisblauen Wasser und der entspannten Lebensart verzaubert. Jetzt wollen sie dort nicht nur Urlaub machen, sondern richtig ankommen und Wurzeln schlagen.

Alle verfügbaren Folgen