Der erste Tag im Hunde-Internat Jetzt kostenlos streamen
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 1: Der erste Tag im Hunde-Internat
46 Min.Folge vom 19.06.2022Ab 6
André Vogt empfängt seine neuen Schüler zum Unterricht. Die elf Monate alte Cassy ist ein echtes Energiebündel. Schafft es André, das Temperament der Dobermann-Hündin zu zügeln? Außerdem kümmert sich der Hundetrainer um den verängstigten Milow, dem es besonders schwerfällt, Treppen zu steigen. Gelingt es André, aus den schwer erziehbaren Hunden wahre Partner fürs Leben zu machen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx