Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Der erste Tag im Hunde-Internat

sixxStaffel 2Folge 1vom 19.06.2022
46 Min.Folge vom 19.06.2022Ab 6

André Vogt empfängt seine neuen Schüler zum Unterricht. Die elf Monate alte Cassy ist ein echtes Energiebündel. Schafft es André, das Temperament der Dobermann-Hündin zu zügeln? Außerdem kümmert sich der Hundetrainer um den verängstigten Milow, dem es besonders schwerfällt, Treppen zu steigen. Gelingt es André, aus den schwer erziehbaren Hunden wahre Partner fürs Leben zu machen?

