sixxStaffel 2Folge 5vom 17.07.2022
46 Min.Folge vom 17.07.2022Ab 6

Drei Fellnasen dürfen in der großen Abschlussprüfung ihr Talent unter Beweis stellen und zeigen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben. Wer schafft es, Hundetrainer André Vogt von seinem Können zu überzeugen? Außerdem erwartet Nemo eine individuelle Herausforderung: Gemeinsam mit der Assistenzhundeschule Humani soll der Vierbeiner seine Fähigkeiten noch einmal erweitern.

