Kleine Herausforderungen und große Prüfungen
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 5: Kleine Herausforderungen und große Prüfungen
46 Min.Folge vom 17.07.2022Ab 6
Drei Fellnasen dürfen in der großen Abschlussprüfung ihr Talent unter Beweis stellen und zeigen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben. Wer schafft es, Hundetrainer André Vogt von seinem Können zu überzeugen? Außerdem erwartet Nemo eine individuelle Herausforderung: Gemeinsam mit der Assistenzhundeschule Humani soll der Vierbeiner seine Fähigkeiten noch einmal erweitern.
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx