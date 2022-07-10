Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Neuer Tag und neue Probleme bei den Trouble Teenies

sixxStaffel 2Folge 4vom 10.07.2022
46 Min.Folge vom 10.07.2022Ab 6

André Vogt ist auf dem Weg zu einer speziellen Trainingseinheit mit Nanook, der liebend gern auf der Straße im Müll wühlt. Außerdem kümmert sich der Hundetrainer um Dobermann-Dame Cassy, die ein Aggressionsproblem hat. Unterstützung erhält er dabei von Expertin Barbara Nowak.

sixx
