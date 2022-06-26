Der lange Weg zum Assistenzhund Jetzt kostenlos streamen
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 2: Der lange Weg zum Assistenzhund
46 Min.Folge vom 26.06.2022Ab 6
André Vogt startet mit seinen Schülern in den Internatsalltag: Hündin Lola soll lernen, ihrem Herrchen auch ohne Leine Folge zu leisten. Außerdem kümmert sich André um Nemo, der seinem Besitzer Timo nach einem tragischen Unfall zur Seite stehen soll. Bis er ihn als Assistenzhund unterstützen kann, hat Nemo allerdings noch einen weiten Weg vor sich.
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
6
