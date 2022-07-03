Besuch vom Schnüffel-ExpertenJetzt kostenlos streamen
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 3: Besuch vom Schnüffel-Experten
46 Min.Folge vom 03.07.2022Ab 6
Milow kann im Training erste Erfolge für sich verbuchen. Schnüffel-Experte Martin Knauder soll dem Hund nun helfen, noch selbstsicherer zu werden. Derweil übt André Vogt gemeinsam mit Nemo den perfekten Rückruf. Und auch für Frauchen Nina hat er jede Menge Tipps und Tricks parat.
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Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: sixx