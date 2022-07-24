Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Finale bei den Trouble Teenies

sixxStaffel 2Folge 6vom 24.07.2022
43 Min.Folge vom 24.07.2022Ab 6

Für die letzten drei Vierbeiner wird es nun ernst, denn auch sie müssen die große Abschlussprüfung meistern. Kann Milow seine Ängste endlich überwinden? Und ist es Nanook gelungen, seine Eigenarten abzulegen? Hundetrainer André Vogt erwartet voller Vorfreude seine Schützlinge, die er in den letzten Wochen sorgfältig auf diese Herausforderung vorbereitet hat.

