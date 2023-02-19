Tamara ist mit ihrem brandneuen Truck "Devil" auf ihrer ersten großen Tour. Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: Tamara ist mit ihrem brandneuen Truck "Devil" auf ihrer ersten großen Tour.
87 Min.Folge vom 19.02.2023Ab 12
Tamara ist mit ihrem brandneuen Truck "Devil" auf ihrer ersten großen Tour. Beladen mit 25 Tonnen Weizen hat sie inzwischen die Ostseeinsel Rügen erreicht. Hier soll irgendwo am Hafen ihr nächster Kunde sein. Doch Tamara kennt weder den Abladeplatz, noch den richtigen Weg. Und: Bettina und ihr Mann Rüdiger holen heute ihren neuen, umgebauten Truck ab. Bei der anschließenden Jungfernfahrt zurück ins heimische Ober-Abtsteinach wird sich zeigen, ob der Neue hält, was er verspricht.
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins