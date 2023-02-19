Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 11Folge 1vom 19.02.2023
87 Min.Folge vom 19.02.2023Ab 12

Tamara ist mit ihrem brandneuen Truck "Devil" auf ihrer ersten großen Tour. Beladen mit 25 Tonnen Weizen hat sie inzwischen die Ostseeinsel Rügen erreicht. Hier soll irgendwo am Hafen ihr nächster Kunde sein. Doch Tamara kennt weder den Abladeplatz, noch den richtigen Weg. Und: Bettina und ihr Mann Rüdiger holen heute ihren neuen, umgebauten Truck ab. Bei der anschließenden Jungfernfahrt zurück ins heimische Ober-Abtsteinach wird sich zeigen, ob der Neue hält, was er verspricht.

