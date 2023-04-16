Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Staffel 11Folge 8vom 16.04.2023
88 Min.Folge vom 16.04.2023Ab 12

Nachdem Chaos Queen Jana mit Ehemann Tom zurück nach Deutschland gekehrt ist, verdient sie ihr Geld nun mit dem Transport von Müll. Frohnatur Jessy hingegen ist auf großer Tour: Mit einer Ladung von 20 Big Packs geht es für sie nach Heerenveen in die Niederlande. Wird die Thüringerin einen geeigneten Stellplatz für die Nacht finden? Und PS-Prinzessin Sabrina soll im Konvoi aus zwei Lkw einen Truck voller Motorrad-Equipment zu einem Rennen nach Portugal überführen.

