Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 4: Neuzugang Daniela gerät in Schwierigkeiten
87 Min.Folge vom 12.03.2023Ab 12
Es gibt einen Neuzugang bei den Trucker Babes: Die 39-Jährige Daniela sitzt seit über vier Jahren auf dem Bock und transportiert für eine Bremer Firma die verschiedensten Güter. Mit ihrem Planenauflieger ist die alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern heute zwischen Bremen und Delmenhorst unterwegs. Doch gleich bei ihrer ersten Ladestelle gerät sie in eine heikle Situation. Für Gina geht es diesmal ins bayerische Starnberg, doch der Zeitdruck stresst die dreifache Mutter.
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
12
