Kabel EinsStaffel 11Folge 7vom 02.04.2023
86 Min.Folge vom 02.04.2023Ab 12

Für Jessica heißt es auf zu neuen Abenteuern. Schließlich kommt auf das Trucker Babe eine mehrtägige Tour in die Niederlande zu, die es in sich hat. Da wird für die Frohnatur nicht nur die Sprachbarriere zum Problem. Währenddessen hat Julia eine besondere Aufgabe zu bewältigen, denn neben dem üblichen Stress während eines Events muss sie heute eine neue Kollegin in den Alltag einer Truckerin einführen.

