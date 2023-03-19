Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Julias Toilettentruck wird auf Herz und Reifen geprüft

Kabel EinsStaffel 11Folge 5vom 19.03.2023
Julias Toilettentruck wird auf Herz und Reifen geprüft

Folge 5: Julias Toilettentruck wird auf Herz und Reifen geprüft

89 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 12

Julias Toilettentruck soll wieder auf die Straße. Bevor sie ihren Roadtrip von einem Event zum nächsten antreten kann, soll ihr Lkw jedoch einer Generalüberholung unterzogen werden. Derweil werden Janas Nerven auf dem Weg von Bergen nach Oslo auf die Probe gestellt: Zwar bekommt sie von Paul hilfreiche Unterstützung, allerdings haben es die kilometerlangen Landstraßen Norwegens in sich.

