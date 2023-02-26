Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 11Folge 2vom 26.02.2023
89 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 12

Nach über 30 Stunden Fahrt haben Jana und ihr Ehemann Tom ihre neue Heimat erreicht: Bergen in Norwegen. Hier wollen die beiden einen Neuanfang machen. Doch bereits kurz nach der Ankunft erleiden sie den ersten Rückschlag.

