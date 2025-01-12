Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 15Folge 2vom 12.01.2025
88 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12

Uschi hatte sich auf einen entspannten Feierabend in Casa Grande gefreut. Doch jetzt muss die Highway Heldin ihren Time Slot fürs Abladen des Weizens im Truck verteidigen, denn ein Kollege wollte sich vordrängeln. Das Trio Steffka, Lisa und Daniela machen diese Woche das Lüneburger Trucker Treffen unsicher. Fahrzeuge in jeder Größe und Farbe, Gleichgesinnte und eine feuchtfröhliche Party am Ende des Tages erwarten dieses Power-Gespann.

