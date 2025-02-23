Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 15Folge 8vom 23.02.2025
88 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12

Das neue Trucker Babe Doreen sorgt für mächtig gute Laune: Auf ihrer Tour meistert die Strahlefrau schwer zu rangierende Großmaschinen und Ladung, die ohne Hilfe nicht zu sichern ist. Die Auslandstouren sind genau Jessys Ding: Auf ihrer Tour von Paris zurück nach Deutschland erlebt das Trucker Babe so manches Abenteuer - zuletzt eine Odyssee in der französischen Waschanlage.

Kabel Eins
