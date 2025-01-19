Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 15Folge 3vom 19.01.2025
88 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12

Die Ankunft in Barcelona bringt Jessy nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Schwitzen, denn dieser Güterhafen ist der Größte, den das Trucker Babe jemals gesehen hat. Für die Schlager Lady Bettina, ihren Mann Rüdiger und Trucker Hund Leo sind die langen Touren fast schon Familienalltag. Inklusive kleiner Hürden, wie der Gewichtskontrolle beim Laden von Tiermehl, den engen Baustellen, und den nervigen Überholmanövern der PKW-Fahrer.

