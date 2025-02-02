Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 15Folge 5vom 02.02.2025
89 Min.
Ab 12

Asphalt-Fee Julia fährt heute einen Truck zum Nürburgring zum Truck Grand Prix, dem größten Truck-Treffen Europas mit 150.000 Besuchern. Ein Muss für alle Lkw- und Trucker-Freunde! Doch ein Stau dämpft ihre Freude. Country Girl Ines in Kanada holt heute ihren Truck aus der Werkstatt ab - alles auf dem neuesten Stand! Dann kann es ja losgehen, denn ein langer Weg wartet auf die Truckerin.

Kabel Eins
