Auf Hochglanz poliert - Uschi in der Waschanlage
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 4: Auf Hochglanz poliert - Uschi in der Waschanlage
89 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Uschi brettert diese Woche wieder über die Highways von Kalifornien. Noch vor Sonnenaufgang macht sich die Highway Heldin auf den Weg zur Waschanlage, um als Erste dort ihr Tagewerk zu starten. Und auch bei Trucker Babe Daniela geht der Tag sehr früh los, und das Programm ist straff. Doch genau dann läuft natürlich nichts nach Plan...
Weitere Folgen in Staffel 15
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins