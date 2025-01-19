Groß, größer, Güterhafen Barcelona - Jessy kommt aus dem Staunen nicht rausJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Groß, größer, Güterhafen Barcelona - Jessy kommt aus dem Staunen nicht raus
88 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12
Die Ankunft in Barcelona bringt Jessy nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Schwitzen, denn dieser Güterhafen ist der Größte, den das Trucker Babe jemals gesehen hat. Für die Schlager Lady Bettina, ihren Mann Rüdiger und Trucker Hund Leo sind die langen Touren fast schon Familienalltag. Inklusive kleiner Hürden, wie der Gewichtskontrolle beim Laden von Tiermehl, den engen Baustellen, und den nervigen Überholmanövern der PKW-Fahrer.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins