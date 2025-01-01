Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Das Experiment mit dem Menschen

Staffel 13Folge 10
Das Experiment mit dem Menschen

Folge 10: Das Experiment mit dem Menschen

40 Min.Ab 12

Aus sieben zeitgleich existierenden menschenähnlichen Spezies hat sich allein der Homo Sapiens durchgesetzt. Was zeichnet uns Menschen also aus? Ist es möglich, dass wir durch das Einwirken von Außerirdischen entstanden sind?

A+E
